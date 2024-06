VIDEO O nouă lovitură israeliană asupra unei școli ONU în Gaza ar fi dus la zeci de morți/ Hamas vorbește de masacru, israelienii de ținte militare

Un atac aerian israelian asupra unei școli ONU pline de palestinieni strămutați din centrul Gazei a ucis cel puțin 35 de persoane.

Jurnaliştii locali au declarat pentru BBC că un avion de război a tras două rachete în sălile de clasă de la ultimul etaj al şcolii din tabăra urbană de refugiaţi Nuseirat. Videoclipurile au arătat distrugerea și o serie de cadavre, relatează BBC.

Armata israeliană a declarat că „a efectuat o lovitură precisă asupra unui complex Hamas” în școală și a ucis mulți dintre cei 20 până la 30 de luptători despre care credea că se aflau în interior.

Biroul de presă al guvernului din Gaza, condus de Hamas, a negat afirmația și a acuzat Israelul că a comis un „masacrul oribil”.

SUA au cerut Israelului să fie „pe deplin transparent” în a face publice informațiile despre grevă.

Șeful agenției ONU pentru refugiații palestinieni (Unrwa), care conduce școala, a descris incidentul drept „oribil” și a spus că afirmația că grupurile armate ar fi putut fi în interiorul unui adăpost este „șocantă”, dar nu a putut fi confirmată.

Oamenii morți și răniți au fost transportați de urgență la Spitalul Martirilor al-Aqsa, în orașul apropiat Deir al-Balah, care a fost copleșit de când armata israeliană a început o nouă operațiune la sol împotriva Hamas în centrul Gazei în această săptămână.

BBC lucrează pentru a verifica informațiile despre greva din lagărul de la Nuseirat

Jurnaliștii și locuitorii locali au spus că a avut loc joi la primele ore ale școlii al-Sardi, care se află într-o zonă de sud-est a taberei dens populate, vechi de zeci de ani, unde Unrwa oferă servicii.

Unrwa a spus că 6.000 de persoane strămutate se adăposteau în complexul școlar în acel moment. Multe școli și alte facilități ONU au fost folosite drept adăposturi de către cei 1,7 milioane de oameni care și-au fugit din case în timpul războiului, care a durat aproape opt luni.

Videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare au arătat distrugerea mai multor săli de clasă dintr-una dintre clădirile școlii, precum și trupuri învelite în giulgii și pături albe.

„Eram adormit când a avut loc incidentul. Deodată, am auzit o explozie puternică și sticlă spartă și resturi din clădire au căzut peste noi”, a declarat Udai Abu Elias, un bărbat care locuia la școală, pentru programul Gaza Today de la BBC Arabic.

„Fum a umplut aerul și nu am putut vedea nimic. Nu mă așteptam să ies în viață. Am auzit pe cineva strigând ca supraviețuitorii să iasă de sub dărâmături. M-am chinuit să văd când mă împiedicam de trupurile martirilor.”

El a adăugat: „Situația a devenit extrem de dificilă, mai ales pentru copii și vârstnici. Toată lumea este o țintă. Sângele martirilor nu s-a uscat încă; pătează scările, pereții și lenjeria de pat”.

Un alt bărbat, Jabr, a spus că „s-a trezit la vederea trupurilor și a rămășițelor [umane] peste tot”, în timp ce un al treilea care a cerut să nu fie numit a spus că victimele includ „bătrâni, tineri și copii”.

Locuitorii au spus inițial că peste 20 de persoane au fost ucise în atac

Mai târziu, un oficial de la spitalul al-Aqsa i-a spus unui jurnalist independent care lucrează pentru BBC că a primit 40 de cadavre de la școală.

Ministerul Sănătăţii din Gaza, condus de Hamas, a declarat că 40 de persoane au fost ucise, inclusiv 14 copii şi nouă femei, iar alte 74 au fost rănite. Același număr de decese a fost dat de directorul Biroului de presă guvernamental al Hamas, Ismail al-Thawabta.

Comisarul general al Unwa, Philippe Lazzarini, a declarat într-o declarație pe X, fostul Twitter, că cel puțin 35 de persoane au fost ucise și multe altele au fost rănite. Directorul de comunicații al agenției, Juliette Touma, a declarat pentru BBC că „cifrele vin de la propriii noștri colegi de la Unrwa de pe teren”.

BBC a analizat videoclipurile și nu a văzut încă dovezi concludente ale victimelor civile la locul atacului. Cu toate acestea, există imagini care arată victime ale copiilor la spitalul al-Aqsa.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Matt Miller, a cerut Israelului să fie transparent cu privire la incident

„Guvernul Israelului a spus că va publica mai multe informații despre această lovitură, inclusiv numele celor care au murit în ea. Ne așteptăm ca aceștia să fie pe deplin transparenți în a face publice aceste informații”, a spus el.

Într-o declarație, Forțele de Apărare Israelului (IDF) au declarat că avioanele au efectuat o „lovitură precisă asupra unui complex Hamas încorporat în interiorul” școlii. O fotografie aeriană adnotată a evidențiat săli de clasă de la două etaje superioare ale clădirii, despre care IDF a spus că sunt „locațiile teroriștilor”.

Israelul vorbește de ținte militare

IDF a declarat că membrii Hamas și Jihadul Islamic Palestinian care au luat parte la atacul din 7 octombrie asupra sudului Israelului, când aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și alte 251 au fost luate ostatici, au lucrat în clădire.

„Înainte de lovitură, au fost luate o serie de măsuri pentru a reduce riscul de a răni civilii neimplicați în timpul atacului, inclusiv efectuarea de supraveghere aeriană și informații suplimentare de informații”, a adăugat acesta.

Mai târziu, purtătorul de cuvânt al IDF, Lt Col Peter Lerner, a declarat reporterilor că între 20 și 30 de luptători au folosit școala pentru a planifica și a efectua atacuri și că mulți dintre ei au fost uciși în grevă. „Nu sunt conștient de victime civile și aș fi foarte, foarte precaut să accept orice propune Hamas”, a adăugat el.

El a mai spus că IDF a anulat atacul de două ori pentru a limita victimele civile și a acuzat Hamas și Jihadul Islamic Palestinian că au folosit în mod deliberat instalațiile ONU ca baze operaționale.

Thawabta a respins afirmațiile IDF, spunând: „Ocupația folosește mințirea opiniei publice prin povești false inventate pentru a justifica crima brutală pe care a comis-o împotriva a zeci de persoane strămutate”.

Lazzarini a spus că școala a fost lovită „fără avertizare prealabilă” agenției sale sau persoanelor care se adăposteau acolo.

„Pretențiile că grupurile armate ar fi putut fi în interiorul adăpostului sunt șocante. Cu toate acestea, nu putem verifica aceste afirmații”, a adăugat el.

„Atacarea, țintirea sau utilizarea clădirilor ONU în scopuri militare reprezintă o nerespectare flagrantă a dreptului internațional umanitar. Personalul, sediile și operațiunile ONU trebuie protejate în orice moment.”

Lazzarini s-a plâns că peste 180 de clădiri Unrwa au fost lovite de la începutul războiului, în ciuda faptului că coordonatele lor au fost împărtășite cu părțile în conflict și că peste 450 de persoane strămutate au fost ucise ca urmare.

Cel puțin 36.650 de persoane au fost ucise în Gaza de când Israelul a lansat o campanie militară ca răspuns la atacul din 7 octombrie, potrivit ministerului sănătății din teritoriu, ale cărui cifre nu fac diferența între civili și combatanți.

Medicii au mai spus pentru AFP și agenția palestiniană de presă Wafa că o nouă lovitură înainte de zori a ucis, joi, șase persoane într-o casă din tabăra Nuseirat.

Între timp, IDF a spus că trupele au localizat tuneluri subterane și arme în zonele de est ale taberei de refugiați Bureij – chiar la vest de Nuseirat – și estul Deir al-Balah, la o zi după ce au declarat că au preluat „controlul operațional” acolo.

Rezidenții au raportat miercuri bombardamente intense în zone, în timp ce Medicii fără frontiere a declarat că cel puțin 70 de cadavre – majoritatea femei și copii – au fost aduse la spitalul al-Aqsa în ultimele 24 de ore.

IDF a mai spus joi că trupele și avioanele au ucis trei suspecți care s-au apropiat de gardul de graniță Gaza-Israel din zona Rafah și că un soldat israelian a fost ucis în luptă în sudul Gazei.

Luna trecută, a existat indignare globală după un atac aerian israelian, despre care IDF a spus că a vizat doi oficiali înalți Hamas, iar un incendiu rezultat ar fi ucis zeci de palestinieni într-o tabără de corturi pentru persoane strămutate lângă o bază logistică Unrwa din orașul Rafah, din sudul orașului.

IDF a spus că pierderea de vieți omenești a fost „tragică” și că investighează posibilitatea ca muniția stocată de Hamas să fi provocat o explozie secundară.

Acest incident i-a determinat pe mediatori să-și reînvie eforturile de a negocia un acord de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor între Israel și Hamas.

Președintele american Joe Biden a subliniat ceea ce el a descris drept o propunere israeliană care a fost prezentată Hamas

Prima fază a planului ar dura șase săptămâni și va include un armistițiu temporar care ar urma să prevadă eliberarea unora dintre ostaticii încă ținuți în Gaza în schimbul palestinienilor din închisorile israeliene. A doua fază ar include o încetare definitivă a ostilităților.

Joi, SUA, Marea Britanie și alte 16 țări cu cetățeni printre ostatici au emis o declarație comună în care le cer liderilor Israelului și Hamas „să facă orice compromisuri finale sunt necesare pentru a încheia acest acord și pentru a aduce ajutor familiilor ostaticilor noștri”. .

Liderul politic al Hamas, Ismail Haniyeh, a declarat miercuri că grupul va aborda „serios și pozitiv” o propunere bazată pe încheierea războiului și retragerea completă a Israelului din Gaza.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat că nu va fi de acord cu o încetare permanentă a focului înainte ca Hamas să fie înfrânt și ostaticii să fie eliberați. Miercuri, el a declarat că țara „luptează pentru victoria totală”.