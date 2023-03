VIDEO. O persoană a murit și aproape 25 rănite în urma unui atac cu rachetă asupra unei clădiri din Zaporojie

Potrivit informațiilor, 3 persoane sunt în stare gravă, 19 sunt în stare medie, 3 sunt în stare ușoară (2 dintre ei sunt copii).

Astfel, potrivit presei ucrainene, care citează oficiali locali, locul în care astăzi a fost bombardată Ucraina nu are ținte militare.

„Se trage în zonele rezidențiale în care trăiesc oameni obișnuiți și copii. Statul terorist caută să ne distrugă orașele, statul, poporul.Asta nu trebuie să devină „doar o altă zi” în Ucraina sau oriunde altundeva în Europa sau în lume. Lumea are nevoie de mai multă unitate și determinare pentru a învinge mai repede teroarea rusă și a proteja vieți”, a scris pe pagina sa de Twitter, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become „just another day” in 🇺🇦 or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2023