VIDEO. O victorie ”a Rusiei în Ucraina ”este garantată, n-am nicio îndoială”, susține Putin la o uzină de armament din Sankt Petersburg

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin dă asigurări miercuri că nu are ”nicio îndoială” cu privire la victoria Rusiei în ofensiva sa din Ucraina, care este ”garantată” în opinia sa, la aproape un an după ce a lansat operaţiunea rusă pe teritoriul ucrainean, unde Moscova a suferit mai multe înfrângeri militare, relatează AFP și News.

O victorie ”este garantată, n-am nicio îndoială”, a declarat președintele Rusiei în cursul unei vizite la o uzina de armament, la Sankt Petersburg.

Putin: „There, Bandera, who collaborated with Hitler, – was elevated to the rank of national hero of Ukraine. How can this be imagined? And everyone keeps quiet, doesn’t notice, pretends not to notice.”

„Our victory is inevitable” – 🇷🇺 pic.twitter.com/P4ENkKV6A6

— Dystoman (@Dystoman9) January 18, 2023