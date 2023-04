VIDEO. Orașul port Sevastopol din Crimeea – atacat cu drone

Un atac cu drone a fost lansat luni asupra orașului port Sevastopol din Crimeea, fiind respins de flota rusă, susține guvernatorul prorus al orașului, Mikhail Razvozhaev, citat de CNN și Reuters.

Menționăm că atacul ar fi avut loc la ora 03.30.

„O dronă de suprafaţă a fost distrusă, a doua a explodat singură (…) Nicio structură nu a fost avariată și toate forțele și echipele de răspuns sunt în alertă. Acum oraşul este liniştit”, a declarat guvernatorul din Crimeea.

BREAKING: Ukrainian drone attack reported against Russia’s black sea fleet in Sevastopol. Governor says that the “fleet is now repelling the attack of surface drones. All services of the city are on alert” – TASS pic.twitter.com/T4hZl9ikPy

— Faytuks News Δ (@Faytuks) April 24, 2023