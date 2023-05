VIDEO. Panică în Belgorod. „Corpul Voluntarilor Ruși” a trecut din nou granița. Autoritățile ruse anunță atacul unui „tanc ucrainean”

Soldații din Corpul Voluntarilor Ruși (RDK) au declarat că au trecut pentru a treia oară granița ruso-ucraineană, scrie BBC Rusia. Canalele rusești și ucrainene vorbesc despre „un tanc ucrainean” care atacă la granița cu Ucraina. Autoritățile regionale au susținut inițial că sunt „atacate informativ”, apoi au preluat narațiunea canalelor rusești, scrie Hotnews.

Grupul RDK se descrie ca o formaţiune de voluntari ruşi care face parte din forţele armate ucrainene.

RDK a afirmat deja de două ori că luptătorii săi au trecut frontiera rusă.

De data aceasta, ei au publicat trei videoclipuri de cinci secunde. Prima arată mai mulți bărbați în uniforme militare care stau în fața unui indicator către satul Bezlyudovka din regiunea Belgorod.

Cea de-a doua arată bărbați înarmați lângă indicatorul din satul Churovichi din regiunea Briansk.

Cea de-a treia arată bărbați înarmați lângă indicatorul din satul Lyubimova din regiunea Kursk.

Judecând după înregistrările video, sabotorii au făcut atacurile pe timp de noapte.

Prima trecere a RDK a fost efectuată pe 2 martie în satele din regiunea Briansk. Autoritățile ruse au declarat că sabotorii au ucis un localnic, în timp ce Vladimir Putin a calificat incidentul drept un atac terorist.

Încă de la începutul evenimentelor din regiunea Briansk, autoritățile ucrainene au declarat că nu au avut nimic de-a face cu incidentul și că nu au trimis niciun “grup de sabotaj și recunoaștere” în Rusia, numind povestea grupului RDK în Rusia o provocare deliberată.

Guvernatorul regiunii ruse Belgorod a afirmat luni dimineață pe Telegram că un dispozitiv exploziv a fost aruncat dintr-o dronă în localitate Novaya Tavolzhanka.

„În Novaya Tavolzhanka, un dispozitiv exploziv a fost aruncat de o dronă lângă o clădire rezidențială privată. Nu s-au înregistrat victime sau pagube. Drona însăși a căzut la 100 de metri de clădirile rezidențiale”, a scris Viaceslav Gladkov, potrivit Reuters.

Curious situation developing in Belgorod region this morning. According to online sources, the Russian border post “Grayvoron” was under heavy shelling this morning, followed by an attempt of an uknown tank(s) to drive into its territory. Video of the drone footage has Ukrainian… pic.twitter.com/Ogo6VAznen

— Dmitri (@wartranslated) May 22, 2023