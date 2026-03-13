VIDEO: Peste 6 kg de droguri, depistate într-un bagaj neînsoțit

Ofițerii Serviciul Vamal al Republicii Moldova, în conlucrare cu ofițerii Inspectoratul Național de Investigații, sub conducerea Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, investighează un caz de contrabandă cu aproximativ 6,3 kilograme de substanță presupusă a fi drog, descoperită la frontieră.

Potrivit autorităților, cazul a fost documentat la Postul Vamal Leușeni, după ce funcționarii vamali au verificat un bagaj neînsoțit dintr-un autocar de rută care se deplasa din România spre Chișinău.

Autocarul s-a prezentat la control în seara zilei de 12 martie. În urma verificărilor detaliate, oamenii legii au identificat o valiză care conținea 12 pachete cu o substanță cristalină, cu miros specific.

Pentru confirmarea suspiciunilor, angajații vamali au analizat substanța cu un dispozitiv portabil de detectare a drogurilor. Conform rezultatelor preliminare, aceasta ar fi un drog de tip PVP („sare”). Substanța urmează să fie supusă expertizării pentru confirmarea finală și anexarea rezultatelor la dosarul penal.

Autocarul, în care se aflau 18 pasageri, a fost escortat de oamenii legii până la locul de sosire, la gară, pentru a permite debarcarea acestora. Ulterior, șoferul autocarului, un bărbat de 56 de ani cu dublă cetățenie moldovenească și română, a fost reținut pentru 72 de ore, în calitate de bănuit.

Acțiunile de urmărire penală continuă, iar autoritățile anunță că vor reveni cu informații suplimentare pe măsura evoluției investigațiilor. Persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției, conform prevederilor legale.