Mecanismul de aprovizionare cu gaz a regiunii transnistrene e netransparent

Mecanismul prin care regiunea transnistreană este aprovizionată cu gaze naturale rămâne unul netransparent și dificil de urmărit. O spune expertul Watchdog, Eugen Muravschi, în contextul crizei energetice cu care se confruntă cetățenii din stânga Nistrului. Potrivit expertului, schema actuală de achitare a gazului implică intermediari și fluxuri financiare neclare.

Eugen Muravschi consideră că mecanismul de livrare a gazelor către regiunea separatistă este unul opac, bazat pe o rețea de intermediari și companii implicate în tranzacții greu de urmărit.

„Este un mecanism pe care noi l-am tot criticat, fiind foarte opac și netransparent. Rusia găsește tot felul de intermediari de prin Emiratele Arabe Unite sau zone offshore care apoi plătesc o companie maghiară ca să cumpere gaz pentru regiunea transnistreană”, a spus expertul în cadrul emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova.

De asemenea, expertul subliniază că situația energetică ar putea fi ameliorată dacă administrația de la Tiraspol ar accepta sprijinul financiar oferit de Uniunea Europeană, însă acest ajutor este condiționat de anumite reforme.

„Atât timp cât Tiraspolul acceptă gaz doar prin această schemă și refuză ajutorul european de 60 de milioane de euro, care deja de un an stă pe masă, atât timp va exista această problemă. Banii europeni au condiții. Și anume, ajustarea treptată a tarifelor și respectarea drepturilor omului”, a mai spus Eugen Muravschi.

În prezent, regiunea transnistreană primește aproximativ două milioane de metri cubi de gaz pe zi, în timp ce necesarul minim este de circa trei milioane de metri cubi. Deficitul de resurse energetice are loc pe fondul dificultăților legate de achitarea livrărilor de gaz.