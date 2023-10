VIDEO. Președintele Ucrainei a mers la Mikolaiv, în regiunea Herson: „În aceste zile, pierderile ruseşti sunt cu adevărat impresionante, genul de pierderi de care Ucraina are nevoie”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat vineri, 20 octombrie, regiunea sudică Herson, unde a discutat cu comandanţi militari de rang înalt despre situaţia de acolo şi din jurul oraşelor Avdiivka şi Kupiansk, unde rușii şi-au intensificat atacurile în ultimul timp şi unde pare să se fi mutat centrul de greutate al luptelor pe măsură ce se apropie sezonul rece. Liderul ucrainean şi-a înregistrat acolo mesajul zilnic adresat compatrioţilor, pe care i-a asigurat că soldaţii ucraineni rezistă şi le provoacă pierderi semnificative inamicilor, iar comunitatea internaţională rămâne alături de Ucraina, relatează Hotnews.ro.

The democratic world realizes the importance of Ukraine’s resilience in safeguarding freedom for all nations, both in Europe and beyond. We have the ability to defeat any threat if we work together. pic.twitter.com/O53KNltjvZ

„Astăzi mă aflu cu echipa mea în regiunea Herson, în Mikolaiv. Avem o mulţime de sarcini. O întâlnire cu militarii – şeful Statului Major (Valeri) Zalujnîi, şeful Statului Major General (Serhii) Şaptala, comandantul Forţelor Aeropurtate din Odesa, (Andrii) Hnatov, comandantul puşcaşilor marini (Yurii) Sodol şi şeful Serviciului Gărzii de Frontieră de Stat, generalul (Serhii) Deineko. Un format special, un cerc restrâns”, spune Volodimir Zelenski în mesajul său, potrivit News.ro.

„În ceea ce priveşte situaţia din Herson şi din regiune, din sud în general, precum şi din regiunea Doneţk, în primul rând Avdiivka, sunt recunoscător tuturor băieţilor noştri care ţin linia şi distrug ocupantul zi de zi. În aceste zile, pierderile ruseşti sunt cu adevărat impresionante şi este exact genul de pierderi de care Ucraina are nevoie”, le-a mai spus Zelenski compatrioţilor.

De asemenea, el a dat asiguări că se lucrează la consolidarea apărării aeriene şi a muţumit liderilor din comunitatea intenţională care ajută Ucraina în acest sens.

„În special, am vorbit cu Olaf Scholz despre apărarea aeriană. Lucrăm împreună pentru ca sistemele Patriot aflate în mâinile soldaţilor ucraineni să poată face mai mult în această iarnă. Am invitat Germania să ia parte la o reuniune a consilierilor privind formula de pace, pe care o pregătim la sfârşitul lunii octombrie. De asemenea, am discutat cu cancelarul despre situaţia din Orientul Mijlociu. Îi mulţumesc lui Olaf că acordurile noastre sunt puse în aplicare cu stricteţe”, a spus Zelenski.

El s-a referit şi la discursul preşedintelui Joe Biden de joi, pe care l-a numit „istoric”, când şeful Casei Albe a pledat pentru continuarea ajutorului pentru Ucraina. „Preşedintele Biden a ţinut un discurs foarte important, chiar istoric. Ieri am vorbit cu el (la telefon) – o conversaţie bună. Acum avem discursul său, care este puternic, oportun şi ne dă într-adevăr încredere. Vă mulţumim pentru sprijinul dvs. continuu pentru Ucraina. Lumea democratică înţelege cât de importantă este rezilienţa Ucrainei pentru libertatea tuturor popoarelor libere. Şi nu numai în Europa. Putem depăşi toate ameninţările”, a comentat Zelenski.

„Discursul preşedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, rostit cu o zi înainte, a fost, de asemenea, inspirat”, a adăugat el. „Îi sunt recunoscător doamnei preşedinte pentru apelul său clar de a accelera calea Ucrainei spre victorie. Şi tuturor celor din Europa, din lumea liberă – să fim uniţi atâta timp cât este necesar pentru a-i învinge pe teroriştii care caută să ne distrugă statele şi vieţile. Europa trebuie să învingă, nu cei care încearcă să ne transforme vieţile în ruine”, a spus Zelenski evitând să se refere în mod specific la Rusia şi preferând să folosească termenul generic de „terorişti”, după ce preşedintele Biden a asemănat Hamas cu Rusia, spunând că ambele vor să-şi distrugă vecinii.

Referindu-se strict la Mikolaiv şi la vizita sa în oraşul-port, Zelenski a vorbit din nou despre importanţa protecţiei infrastructurii portuare şi a coridoarelor de transport pe Marea Neagră. „Am avut o întâlnire la Mikolaiv cu liderii regiunii, ai oraşului, cu armata şi cu forţele de ordine pentru a discuta despre protecţia regiunii, a infrastructurii noastre, a porturilor şi a coridoarelor din Marea Neagră. Am analizat, de asemenea, problemele sociale importante pentru Mikolaiv şi pentru oraşele şi satele din regiune: energia, încălzirea, alimentarea cu apă a Mikolaivului şi a regiunii, calitatea apei furnizate în oraş, sprijinul social pentru oameni, munca economică. Toate lucrurile care au nevoie cu adevărat de atenţie la toate nivelurile de guvernare”, a arătat preşedintele Ucrainei.

El a sugerat că în oraş ar exista „acţiuni subversive ale Rusiei şi ale colaboratorilor ei” şi de aceea a spus că este important un raport pe care i l-a prezentat şeful regional al SBU, serviciul de securitate al Ucrainei, privind protecţia oraşului Mikolaiv şi a regiunii. „Vă sunt recunoscător pentru munca voastră, băieţi!”, a spus Zelenski adresându-se membrilor serviciului de informaţii.

Preşedintele a anunţat şi că i-a vizitat pe soldaţii din spitalul din Mikolaiv unde sunt trataţi după ce au fost răniţi pe front. „Le-am mulţumit pentru puterea lor şi le-am mulţumit medicilor pentru dedicarea lor”, a precizat el.

Preşedintele a reamintit că Danemarca a promis să se ocupe de reconstrucţie la Mikolaiv. „Sunt deosebit de recunoscător Danemarcei pentru sprijinul eficient acordat oraşului Mikolaiv şi pentru asistenţa sinceră pe care o acordă oraşului, aşa cum am convenit cu prim-ministrul Frederiksen”, a spus Zelenski.

Today, I visited Ukraine’s south.

I spoke with our border guards in the Kherson region and congratulated the State Border Guard Service Intelligence on their day.

I also met with our military. Commander-in-Chief Zaluzhny, Chief of the General Staff Shaptala, Commander of the… pic.twitter.com/Yw5LLxCuvq

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2023