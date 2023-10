VIDEO. Președintele Ucrainei afirmă că a primit asigurări că ajutorul SUA va fi „constant şi neîntrerupt”

Miercuri, 11 octombrie, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a obţinut asigurări de la Washington că ajutorul militar pentru ţara sa va rămâne „constant şi neîntrerupt”, în timp ce Kievul se aşteaptă la o nouă campanie de bombardamente ruse în această iarnă.

„S-a spus clar că America va continua să ofere Ucrainei sprijinul constant şi neîntrerupt necesar pentru apărarea acesteia”, a declarat Zelenski în mesajul său video zilnic, după o întâlnire la Bruxelles cu secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, relatează Hotnews.ro.

El a adăugat că a discutat despre consolidarea capacităţilor de apărare ale Ucrainei înainte de iarnă, în special în ceea ce priveşte dronele şi rachetele.

Preşedintele ucrainean a fost un invitat surpriză miercuri la sediul NATO din Bruxelles, unde a participat la o reuniune a miniştrilor Apărării din cadrul Alianţei Nord-Atlantice.

„Sunt recunoscător tuturor partenerilor pentru disponibilitatea lor constantă de a ajuta apărarea noastră”, a continuat el, referindu-se la discuţiile privind „întărirea apărării aeriene şi a celor mai importante mijloace pe linia de front”, între care artileria şi rachetele cu rază lungă de acţiune.

Armata ucraineană este angajată de patru luni într-o contraofensivă dificilă împotriva forţelor ruse în estul şi sudul Ucrainei.

Today in Brussels, we held a meeting of our broad defense coalition of over 50 nations. The main priority is to strengthen our air defense and priority frontline tools, notably artillery and long-range systems. I thank all partners for their firm readiness to support our defense. pic.twitter.com/MIFq1epcQS

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2023