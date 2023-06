VIDEO. Președintele Ucrainei despre situația de la centrala Zaporojie: „Din păcate, atenţia lumii faţă de ameninţarea rusă existentă la centrala nucleară Zaporojie este încă insuficientă”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a atras atenţia, în discursul său de duminică, 25 iunie, asupra riscurilor cu privire la situaţia de la centrala nucleară Zaporojie, precizând că trebuie să se ia măsuri pentru a se evita orice accident, în contextul ameninţării ruse în zonă.

De asemenea, liderul de la Kiev a mai afirmat că, cu cât durează mai mult agresiunea rusă, cu atât mai multă degradare provoacă în Rusia însăşi, potrivit News.

„Tocmai am finalizat o serie de convorbiri internaţionale – cu preşedintele Statelor Unite Biden, cu prim-ministrul Canadei Trudeau şi cu preşedintele Poloniei, Andrzej Duda. Discuţii pozitive care sunt foarte necesare în acest moment pentru noi toţi. Bineînţeles, am discutat despre ostilităţile de pe linia frontului, despre acţiunile noastre active. Le-am mulţumit partenerilor noştri pentru sprijinul acordat – este foarte semnificativ şi îi ajută cu adevărat pe soldaţii noştri să avanseze. Acum, ocupanţii ruşi suferă pierderi, ceea ce ne este necesar. Fiecare dintre pierderile lor este o consolidare pe termen lung a libertăţii. Am discutat, de asemenea, despre întărirea în continuare a trupelor ucrainene şi le mulţumesc partenerilor noştri pentru că ne înţeleg nevoile – nevoi pe termen lung. Sunt recunoscător în special preşedintelui Biden şi Statelor Unite pentru fiabilitatea Patriots. Am discutat despre întărirea artileriei noastre, despre MLRS şi alte lucruri”, a mai adăugat Volodimir Zelenski.

„În al doilea rând. Situaţia de la centrala nucleară din Zaporojie. Din păcate, atenţia lumii faţă de ameninţarea rusă existentă la centrala nucleară Zaporojie este încă insuficientă. La fel cum a fost insuficientă şi reacţia la aruncarea în aer de către ruşi a centralei hidroelectrice de la Kahovka şi la încercarea deliberată a teroriştilor ruşi de a ataca barajul unui alt rezervor din Krivîi Rih. Am împărtăşit partenerilor noştri informaţiile pe care le avem, informaţiile din partea serviciilor noastre de informaţii, despre scenariul rusesc de minare a centralei nucleare din Zaporojie, care, în mod evident, a fost aprobat pentru terorişti. Trebuie să luăm măsuri foarte specifice – toţi laolaltă în lume – pentru a preveni orice accident”, a mai afirmat el.

Totodată, președintele ucrainean a subliniat că agresiunea rusă provoacă degradare chiar în Rusia, cu cât durează mai mult: „În al treilea rând. Cu cât durează mai mult agresiunea rusă, cu atât mai multă degradare provoacă în Rusia însăşi. Una dintre manifestările acestei degradări este faptul că agresiunea rusă se întoarce treptat în portul său de origine. În discuţiile noastre cu liderii, am făcut schimb de evaluări cu privire la ceea ce se întâmplă în Rusia. Vedem situaţia în acelaşi mod şi ştim cum să răspundem”.

„Şi încă un lucru. Astăzi au avut loc întâlniri foarte importante la Copenhaga. Formatul consilierilor politici. Echipa Biroului – Andriy Yermak, Andriy Sybiha şi Ihor Zhovkva – s-a întâlnit cu consilierii politici ai liderilor din Türkiye, India, Japonia, Africa de Sud şi instituţiile Uniunii Europene. Ne apropiem de punerea în aplicare a formulei de pace şi, în acest scop, implicăm o gamă cât mai largă de parteneri. Relaţiile cu Uniunea Europeană rămân o prioritate absolută şi, în fiecare săptămână, punem bazele unei aderări depline. Cu doar 15 zile înainte de summitul NATO de la Vilnius, facem totul pentru a ne asigura că acesta are un conţinut real. Un conţinut puternic. Deciziile pozitive pentru Ucraina la Vilnius sunt singurele decizii pozitive posibile pentru securitatea noastră comună în Europa şi în cadrul Alianţei în ansamblu”, a menţionat preşedintele Ucrainei, potrivit sursei citate.

