VIDEO. Președintele Ucrainei, la summitul UE: Am vorbit cu Maia Sandu, și am informat-o despre planul Rusiei de a distruge Moldova

În cadrul summitului de la Breuxelles, care are loc astăzi. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că a informat-o pe șefa statului Maia Sandu despre faptul că Rusia ar avea un plan pentru a schimba puterea în Moldova.

Liderul ucrainean a precizat că documente care i-ar proba afirmațiile au fost obținute de serviciile de spionaj ale Kievului. Conform lui, există un plan pentru a institui controlul Kremlinului asupra Moldovei, însă nu se cunoaște dacă a fost dat ordin să fie executat, scrie Realitatea.md.

„Am vorbit cu președinta Moldovei, doamna Sandu, și am informat-o ce a reușit să afle spionajul nostru. Este un plan rusesc de a distruge situația politică în Moldova. Un document rusesc care arată cine, când și cum vrea să distrugă Moldova, cine vrea să schimbe ordinea democratică și să instituie control asupra țării. Am preîntâmpinat despre acestea riscuri Moldova, pentru a o apăra. Fiecare dintre voi ar fi făcut așa. Nu știm dacă la Moscova a fost dat ordin să fie aplicat acest plan contra Moldovei, dar am văzut că vor să încerce. Au încercat asta contra Ucrainei, contra altor țări din Europa”, a declarat Volodimir Zelenski.

