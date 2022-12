VIDEO. Președintele Ucrainei vizitează orașul Bahmut, epicentrul luptelor cu rușii

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vizitează orașul Bahmut, situat pe linia frontului, unde forțele aramte ucrainene și rusești duc lupte aprige de luni de zile, transmite BBC.

Potrivit președinției ucrainene, citată de agenția AFP, liderul de la Kiev s-a întâlnit cu oficiali militari și a înmânat distincții militarilor ucraineni, care au ținut piept unei campanii militare rusești feroce, care durează de luni de zile, pentru a cuceri orașul.

⚡ During today’s visit to Bakhmut, @ZelenskyyUa honoured military personnel with state awards. pic.twitter.com/e5Cf6Xhdgs

— UkraineWorld (@ukraine_world) December 20, 2022