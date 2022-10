VIDEO. Pretora sectorului Ciocana din Capitală și un șef al Inspectoratului de Poliție, pe banca acuzațiilor: Sunt învinuiți de corupere pasivă

Pretora sectorului Ciocana al Capitalei, Sinilga Şcolnic, şi şeful adjunct al Inspectoratului de Poliţie din acelaşi sector, Pavel Todica, au ajuns pe banca acuzaţilor, învinuiţi de corupere pasivă. Prima şedinţă de judecată a avut loc luni la Judecătoria Chişinău, oficiul Buiucani, scrie Anticorupție.md.

Şedinţa de luni a fost una preliminară, la care părţile au făcut cunoştinţă cu completul de judecată, prezidat de magistratul Petru Păun, şi au fost întrebate dacă sunt recuzări sau alte cereri.

În sala de şedinţe a fost văzut fostul procuror PCCOCS, Lilian Bacalîm, cunoscut pentru gestionarea controversată a unor dosare de rezonanţă în perioada guvernării lui Vladimir Plahotniuc, care a fost angajat să-l apere pe Todica.

Prima şedinţă de judecată în dosarul respectiv a fost programată pentru data de 7 iulie, însă a fost amânată la solicitarea apărătorilor.

Cazul Şcolnic-Todica a cunoscut mai multe turnuri. Inițial, pe 31 martie 2021, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) i-au reținut pe Sinilga Școlnic și pe Pavel Todica. CNA a publicat atunci discuții în care cei doi decid „pe cine să juchească oleacă mai tare”.

Oamenii legii au constatat că, din aprilie 2020 până în 2021, pretora sectorului Ciocana, având o înțelegere prealabilă cu șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Ciocana, Pavel Todica, prin intermediul unui ofițer superior de investigații ar fi pretins și primit sume ce variau între 5.000 şi 10.000 de lei de la agenții economici care amenajau terase sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Chișinău și al comerțului ambulant stradal, se arată într-un comunicat al CNA.

În septembrie 2021, pretora Sinilga Şcolnic a fost scoasă de sub învinuire. Acest anunţ a fost făcut de însăși funcţionara care a declarat că dosarul i-ar fi fost fabricat la comandă pe criterii politice.

Procuratura Anticorupţie nu a confirmat şi nu a făcut declaraţii în acest caz.

„Pe parcursul ultimelor luni, fiind supusă unor presiuni fără precedent, am pledat constant nevinovată şi mă bucur că adevărul a triumfat. Acum, când ruşinosul proces de denigrare şi intimidare a mea a luat sfârşit, simt că am dreptul să deschid unele paranteze despre cele întâmplate. De fapt, cei ce mi-au instrumentat dosarul au urmărit două scopuri: de a se răzbuna pe mine, pentru că nu am acceptat să fiu parte a anumitor jocuri politice, dar și pentru verticalitatea mea de a refuza să fiu un instrument docil în lupta pe care o instituţie de drept anume o are cu un important magistrat din Republica Moldova”, a declarat Sinilga Şcolnic.

Pretora de la Ciocana a fost susţinută de primarul de Chişinău, pentru care i-a mulţumit public: „Apreciez înalt poziţia domnului primar general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, care mi-a acordat şansa de a-mi dovedi nevinovăţia, deşi, ştiu sigur, că i s-a sugerat nu o dată să recurgă la acţiuni dure în raport cu mine în ultimele luni”.

