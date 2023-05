VIDEO. Prigojin îl calcă în picioare pe Șoigu: De ce dracu autorizezi dronele astea să lovească Moscova?

Prigojin îl insultă pe Șoigu după al doilea atac cu drone la Moscova. Sulfurosul şef al grupării paramilitare ruse Wagner, Serghei Prigojin l-a atacat în mod violent, într-o înregistrare video postată pe Telegram, pe ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu, pe care l-a insultat, un atac cu drone, marţi dimineaţa, la Moscova.

⚡️Statement by Prigozhin regarding the drone attack on Moscow today

pic.twitter.com/eR9ImEAS1g

— War Monitor (@WarMonitors) May 30, 2023