VIDEO. Propagandiștii lui Putin cer negocieri cu Occidentul: Ucraina trebuie bombardată cât mai puternic, pentru ca Moscova să-și creeze cât mai rapid propriile condiții favorabile pentru a negocia cu Statele Unite și cu țările occidentale

Propagandiștii ruși au început să acrediteze ideea că Moscova trebuie să-și încheie cât mai curând intervenția din Ucraina și să negocieze cu Statele Unite. Jurnaliștii pro-Kremlin spun că Ucraina trebuie bombardată cât mai puternic, trebuie „paralizată” cât mai repede, pentru ca Moscova să-și creeze cât mai rapid propriile condiții favorabile pentru a negocia cu Statele Unite și cu țările occidentale. Altfel, dacă situația actuală din teren lâncezește, există teama că livrările de arme occidentale vor „inunda” Ucraina și o vor ajuta să învingă.

Jurnalista americană Julia Davis, care monitorizează posturile TV ale propagandei ruse, a surprins o astfel de pledoarie.

Russian military experts say that the faster they finish their invasion of Ukraine, the better their negotiating position with the U.S. will be. Their solution: carpet bombing Ukraine until it is „paralyzed.” So much for their initial pretense of „liberating a brotherly nation.” pic.twitter.com/NceclKwtmU

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 13, 2022