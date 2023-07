VIDEO. Proteste în Israel: Manifestații au blocat intersecții și autostrăzi, după un vot în primă lectură asupra reformei judiciare

Demonstranții au blocat marți, 11 iulie, principalele autostrăzi din Israel după ce Knesset a votat în primă lectură un proiect de lege privind reforma judiciară care limitează puterile Curții Supreme și care a obținut sprijinul deplin al coaliției naționaliste și religioase a premierului Benjamin Netanyahu, transmite agenția Reuters, citată de Boursorama.com.

Fluturând steagul național, mulțimi de israelieni s-au adunat la primele ore ale dimineții pentru a bloca traficul la principalele intersecții și pe autostrăzile din centrul Israelului, în cartierul de afaceri din Tel Aviv și la periferia Ierusalimului. Unii manifestanți s-au întins pe trotuar, în timp ce alții au aprins bombe fumigene.

Poliția, care a raportat 24 de arestări, a îndepărtat cu forța o parte dintre manifestanți.

Alte demonstrații sunt planificate în întreaga țară pe parcursul zilei de marți, în special la aeroportul internațional Ben-Gurion.

Dorința coaliției naționaliste și religioase a lui Benjamin Netanyahu de a schimba sistemul judiciar a declanșat manifestații de amploare în țară și a stârnit îngrijorări în rândul aliaților occidentali cu privire la respectarea principiilor democratice în Israel, a cărui economie a avut de asemenea de suferit din această cauză.

La finalul zilei de luni, proiectul de lege a obținut primul dintre cele trei voturi necesare pentru a intra în vigoare, sub presiunea guvernului israelian.

💥An ambulance winding its way through the Tel Aviv protest pic.twitter.com/xxdP3mM10X

— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) July 11, 2023