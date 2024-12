VIDEO Protestele continuă la Tbilisi

Georgian Women’s are the best! They fear nothing!

Наші дівчата найсміливіші! Подивіться, як вона бореться! Вона неймовірна. #GeorgianProtests #TbilisiProtests #Tbilisi #Georgia ????????✌️???????? pic.twitter.com/hZElIafx9t— ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ ???????????????? (@Made_in_Georgia) December 1, 2024