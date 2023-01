VIDEO. Putin apelează la „Buratino”. Noi imagini cu folosirea de către Rusia a controversatelor bombe termobarice în Ucraina

Armata rusă a publicat pe rețelele sociale imagini care arată folosirea de bombe termobarice împotriva trupelor ucrainene în regiunea Lugansk. Cunoscută și sub numele de „bomba cu vid”, arma termobarică este extrem de controversată, din cauza distrugerilor și efectelor pe care le produce. În prezent, bomba termobarică este considerată a fi cea mai puternică armă convențională (nenucleară). Armata lui Putin are lansatoare speciale de rachete termobarice TOS-1, poreclite „Buratino”.

Ocupanții ruși au atacat cu bombe termobarice pozițiile ucrainene de lângă un sat din apropiere de Svatove, în regiunea Lugansk. Respectiva localitate a fost eliberată de trupele Kievului săptămâna trecută.

Terrifying video of the use of TOS-1A thermobaric MLRS by Russian war criminals in the village of Novoselivske in the Luhansk region.

The Ukrainians liberated the village a few weeks ago, and now the Russians are trying to completely destroy it.#Ukraine #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/xfnSzzLROG

