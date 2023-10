VIDEO. Putin, care se află de un sfert de secol la putere, ”nu are concurent credibil care să-i conteste puterea”, declară Peskov presei care-l însoţeşte în China, odată cu apropierea alegerilor prezidenţiale ruse. Dictatorul rus poate rămâne la Kremlin până în 2036, la vârsta de 84 de ani

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, care se află de 25 de ani la putere, nu are niciun concurent credibil care să-i conteste puterea, anunţă marţi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în pofida faptului că președintele rus nu şi-a anunţat candidatura la un nou mandat, în contextul în care Moscova lansează pregătiri în vederea alegerilor prezidenţiale prevăzute în luna martie, relatează News.ro.

Camera superioară a Parlamentului rus, Consiliul Federaţiei, urmează să stabilească în luna decembrie, data vitoarelor alegeri prezidenţiale, care ar urma să aibă loc la 17 martie, potrivit sursei citate.

According to a British intelligence, presidential elections in Russia will be held on March 17, 2024, and Putin will almost certainly run again. It is unlikely that Putin will announce further mobilisation prior to these "elections". pic.twitter.com/jSUnwmkLyN

Vladimir Putin care se află la putere de un sfert de secol, nu şi-a anunţat candidatura la un nou mandat.

Purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat marţi presei ruse care-l însoţeşte pe președintele Rusiei, în China că ”Putin este, bineînţeles, politicianul şi actorul de stat numărul unu în ţară”.

”Părerea mea, poate că n-am dreptul s-o spun (…), este că azi nu există concurent în Rusia şi nu poate exista”, a declarat el.

Dmitry Peskov-about rumors about Putin’s participation in the future presidential elections:

“My personal opinion,although I hardly have the right to say it,but, breaking the rules,I can say that at the moment he has no competitors and cannot have any in the Russian Federation.” pic.twitter.com/WgAAJ4ZgEy

— MARIA (@its_maria012) October 17, 2023