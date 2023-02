VIDEO. Roger Waters înfurie Ucraina, în Consiliul de Securitate al ONU unde, invitat de Rusia, denunţă invazia rusă şi pe ”provocatorii” acesteia. Serghii Kisliţia îl cataloghează drept ”o cărămidă în zidul dezinformării şi propagandei ruse”

Cofondatorul trupei rock Pink Floyd Roger Waters – invitat de Rusia să se exprime în faţa membrilor Consiliului de Securitate al ONU – a denunţat invazia rusă, dar şi pe cei care au ”provocat-o” şi a înfuriat Ucraina, relatează AFP și News.ro.

”Invazia Ucrainei de către Federaţia rusă este ilegală. O condamn în cei mai fermi termeni”, a declarat fostul membru al Pink Floyd prin videoconferonţă.

”Nu este adevărat că invazia rusă a Ucrainei nu a fost provocată. Prin urmare îi condamn şi pe provocatori în cei mai puternici termeni”, a adăugat acesta, care a provocat o polemică, în ultimele luni, pe tema luărilor sale de poziţie cu privire la Războiul rus din Ucraina.

Declaraţiile sale au fost denunţate imediat de către ambasadorul Ucrainean la ONU.

”Ce trist e pentru foştii săi fani să-l vadă acceptând să nu mai fie decât o cărămidă în zid, în zidul dezinformării şi propagandei ruse”, a tunat Serghii Kisliţia, citând versurile celebrului cântec al Pink Floyd ”Another Brick in the Wall”.

”Sunt surprins că nu a umflat un balon în formă de porc în sala Consiliului (de Securitate al ONU) azi, aşa cum face în multe dintre concertele sale. Cum ar fi fost de această dată, domnule Waters, porci cu svastici, secera şi ciocanul?”, a declarat el.

Roger Waters a fost declarat ”persona non grata” la Cracovia, în Polonia, iar concertele i-au fost anulate, din cauza unor luări de poziţie considerate îngîduitoare faţă de Războiul rus din Ucraina.

Ex- Pink Floyd Musician @rogerwaters in UN Security Council on #Ukraine:

.

called UNSC “Toothless chamber” because of P5 having veto power.

.

“If I if this is a toothless chamber, I can open my big mouth on behalf of the voiceless without fear of getting my head bitten off.” pic.twitter.com/lx6BF5XTuc

— Lenka Houskova White (@white_lenka) February 8, 2023