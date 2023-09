VIDEO. Rusia atacă cu 38 de drone Ucraina, care doboară 26: Un atac de două ore la Izmail, doi şoferi de camion răniţi, un post de control, două depozite şi 30 de camioane, avariate. Krivoi Rog, ţinta unui atac cu rachetă balistică

Rusia a atacat Ucraina cu 38 de drone de tip Shahed în noaptea de luni spre marţi, anunţă marţi Forţele Aeriene ucrainene, care dă asigurări că 26 dintre drone au fost doborâte, relatează News.ro.

”S-a înregistrat lansarea a 38 (de drone de tip) Shahed”, anunţă într-o postare pe Telegram Forţele Aeriene ucrainene.

Apărarea antiaeriană a distrus 26 dintre aceste drone de fabricaţie iraniană.

MASSIVE DRONE BLAST rocks the Izmail Port as Russian strikes continue overnight strikes in Odessa, South Ukraine.#Odessa #Ukraine #Russia pic.twitter.com/ddYEbTnfZC

— ThePressBeat (@thepressbeat) September 26, 2023