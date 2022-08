VIDEO/ Rusia declară că Ucraina a rămas fără piloți militari. Răspunsul spectaculos al ucrainenilor

Una dintre agențiile de presă rusă TASS, afirma luni, 29 august, că practic toți piloții ucraineni au fost eliminați de forțele ruse însă, o nouă înregistrare video publicată marți de ucraineni arată cu totul altceva.

„Întregul personal operațional calificat al fostei aviații a Ucrainei – a avioanelor Mig-29, Su-27 și Su-25 aircraft – a fost practic eliminat de acțiunile eficace ale Forțelor Aerospațiale Ruse și sistemelor de apărare antiaeriană”, potrivit unei „surse diplomatico-militare” citate în urmă cu o zi de TASS.

Aceasta mai afirmă că Occidentul nu își va respecta promisiunea de a livra avioane de fabricație sovietică Ucrainei, aflate în dotarea forțelor aeriene ale unor state NATO din Europa de Est, transmite Hotnews.

La începutul lunii iulie, premierul slovac, Eduard Heger anunțase că țara sa ar putea deveni primul stat care furnizează avioane de luptă Ucrainei de la declanșarea „operațiunii militare speciale” pe 24 februarie însă, deocamdată niciun stat nu și-a luat un angajament ferm în acest sens.

Declarațiile lui Heger au venit în contextul în care Slovacia va renunța la avioanele sale MiG-29 fabricate în URSS, spațiul aerian al țării urmând să fie protejat de Polonia și Cehia până la sosirea avioanelor F-16 americane achiziționate de Bratislava.

#Ukraine: The Ukrainian Air Force has released video showing for the first time ever US-supplied AGM-88 HARM anti-radar missiles being fired from their MiG-29 jets.

They seem to be fired in pairs from the inboard pylons where R-27 AAM would otherwise be carried. pic.twitter.com/o0OMTiwnow

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 30, 2022