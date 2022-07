VIDEO/ Rusia își face propria sa expoziție cu tehnică militară capturată de la ucraineni: Au adus chiar și două bărci din Marea Azov

Tancuri, transportoare blindate, mașini blindate de luptă, camioane și bărci militare – toate în condiții aparent bune de funcționare, capturate de la ucraineni de către ruși au fost depuse la un parc tematic din apropiere de Moscova.

După ce Kievul a expus în centrul orașului tancurile și blindatele distruse ale rușilor care au încercat să invadeze Kievul, iar în Polonia în centrul Varșoviei au fost expuse tancuri și obuziere capturate de la ruși ca „dovadă că Ucraina poate câștiga războiul”, acum și Rusia își face propria expoziție de tehnică militară capturată din timpul așa zisei „operațiunii militare speciale”.

La Patriot Park, un park tematic/muzeu dedicat armatei ruse situat în Kublinka, aproape de Moscova, ocupanții ruși au expus mai multe blindate și vehicule militare capturate de la ucraineni și care par în condiții foarte bune, spre deosebire de expoziția din Kiev unde puteau fi văzute tancuri și blindate distruse sau avariate, tranmsite Hotnews.ro.

Rușii au expus mai multe tancuri în camuflaj ucrainean, TAB-uri și vehicule blindate de luptă 4×4, precum și camioane, vehicule militare dar și două bărci ale ucrainenilor probabil capturate din porturi precum Mariupol sau Berdiansk de la Marea Azov

