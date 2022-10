VIDEO. Rușii au bombardat o clădire de locuit din Nikolaev: O persoană a decedat

O rachetă rusă a lovit o clădire de locuit din orașul portuar Nikolaev din sudul Ucrainei, a declarat un colaborator Reuters de la fața locului, transmite Hotnews.

Racheta a distrus complet o aripă a clădirii din centrul orașului, lăsând un crater imens. Un echipaj de pompieri a scos cadavrul unui bărbat dintre dărâmături.

Locatarii clădirii se adăposteau la subsol când a lovit racheta. Un rezident chiar a declarat că bărbatul mort se afla în subsolul aripii care s-a prăbușit după ce a fost lovită de rachetă.

Un oficial municipal a identificat racheta ca fiind un S300. Acestea sunt teroretic arme antiaeriene, dar au fost folosite de mai multe ori de trupele de ocupație pentru bombardamente, relatează sursa citată.

Loviturile de marți vin după ce, duminică seara, un atac cu dronă a lovit terminalul maritim Everi din Nikolaev, avariind rezervoarele de depozitare a uleiului de floarea-soarelui și incendiind uleiul care se scurgea.

There is a hit in a two-story building. A man’s body was found under the rubble, search and rescue operations continue. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/NCg3bwHWzA

‼️At night, #Mykolaiv was again bombarded with S-300 missiles.

⚡️A two-story residential building was destroyed as a result of night shelling in Mykolaiv, – the State Emergency Service reports.

As of this morning, search and rescue operations are ongoing. According to preliminary data, a person is under the rubble.

— FLASH (@Flash_news_ua) October 18, 2022