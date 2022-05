VIDEO/ Rușii au încercat din nou să pătrundă în oțelăria Azovstal din orașul asediat Mariupol

Vineri, militarii ruși au încercat din nou să pătrundă în oțelăria Azovstal, acolo unde ultimii luptători ucraineni din Mariupol continuă să reziste, a precizat primarul orașului Peter Andriușcenko, scrie Hotnews.ro.

Statul Major al Armatei Ucrainei, Rusia a continuat bombardamentele asupra complexului, blocând orice ieșire pentru soldații ucraineni.

„Situația devine tot mai complicată pe zi ce trece”, a menționat și primarul orașului Mariupol care a publicat și o înregistrare video.

In Mariupol, the enemy, under the cover of shelling, breaks into the territory of Azovstal.

This was reported by the adviser to the mayor of Mariupol Petr Andryushchenko.

