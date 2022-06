VIDEO/ Rușii au lovit cu rachete un bloc din Nikolaev. Moscova susține că ținta a fost o ”bază de mercenari străini”

Miercuri dimineața, rușii au lansat un atac cu rachete la Nikolaev care s-a soldat cu 3 morți și 5 răniți, potrivit ultimului bilanț prezentat de guvernatorul regiunii Vitali Kim, citat de Kyiv Independent.

Astăzi dimineața, primarul orașului, Oleksandr Sienkevych, preciza că o clădire înaltă a fost lovită, cel mai probabil, de o rachetă rusească. Totodată, Guvernatorul regiunii a adăugat că două persoane și-au pierdut viața și trei au fost rănite, inclusiv un salvator.

Sirenele antiaeriane au sunat toată dimineața.

Powerful explosions thundered in #Mikolayiv this morning. A high-rise residential building was hit. Rescuers and medics have already left for the scene, reports mayor Oleksandr Senkevych.

