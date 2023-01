VIDEO. Rușii luați din pușcării ca să lupte alături de mercenarii Wagner au scăpat de condamnări: „Nu beți prea mult, nu violați femei!”

Primul grup de foști prizonieri care au participat la invazia Ucrainei în calitate de voluntari ai PMC Wagner a încheiat perioada de șase luni din contract și toate cazierele judiciare ale foștilor pușcăriași au fost șterse, a declarat fondatorul PMC Evgheni Prigojin, pentru RIA Novosti.

„Ne-am încheiat contractul cu onoare și demnitate, înainte de toate. Au acționat într-un mod în care puțini oameni o fac”, a declarat Prigojin într-un videoclip publicat de agenție.

Prigozhyn releases the first convicts from Wagner. He calls ex-prisoners real warriors and gives them instructions about how to behave in society, „don’t rape, don’t take drugs…”. pic.twitter.com/iG3ALiXU2k

— Volodymyr Tretyak 🇺🇦 (@VolodyaTretyak) January 5, 2023