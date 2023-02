VIDEO. Rușii o iau razna! Comandantul forțelor ruse din Belarus s-a filmat făcând striptease

Pe canalele de Telegram din Rusia a apărut o înregistrare video cu general-locotenentul Alexandr Matovnikov, ofițerul cu cel mai înalt rang al forțelor ruse din Belarus, făcând striptease, imaginile fiind filmate chiar de comandant, transmite Hotnews.

Analistul și cercetătorul independent Chris Owen notează că s-ar părea că o facțiune din statul rus a recurs la metoda „tradițională” de a compromite un oponent, scurgând o înregistrare video cu acesta într-o ipostază jenantă.

1/ A faction within the Russian state seems to have gone down the traditional route of leaking a compromising video on an opponent, in this case showing Lieutenant General Alexander Matovnikov apparently performing a strip-tease for one of his girlfriends.pic.twitter.com/cNShgzyCFZ

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) February 27, 2023