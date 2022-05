VIDEO/ Rușii scot din depozite tancuri vechi, de pe vremea URSS, pentru a fi folosite în luptele din Ucraina

Pe reţelele sociale a fost publicată o înregistrare video care prezintă un tren de marfă care transportă mai multe tancuri vechi sovietice, model T-62. Sursele ucrainene susţin că tancurile au fost scoase din depozitele din regiunea Rostov şi Crimeea, unde erau stocate, pentru a fi trasnferate în Ucraina, unde ar putea fi folosite de către separatiştii pro-ruşi din Donbas.

Tancul T-62, fabricat între 1961 şi 1973, nu este un tanc folosit în prezent de armata rusă, fiind pus în conservare (rezervă) în mai multe depozite militare. Rusia a donat mai multe astfel de tancuri Tadjikistanului, Libiei şi Siriei.

#Ukraine: Videos recently appeared showing ancient T-62M & T-62MV tanks being moved from military storage in Rostov Oblast & Crimea, for possible use in UA.

These are stored in the Russian mobilisation reserve- but most were already donated to Tajikistan, LNA (Libya) & Syria. pic.twitter.com/o8WEHsK2CM

