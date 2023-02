VIDEO. Șefa Comisiei Europene promite o nouă finanțare pentru Republica Moldova. „Poate conta în continuare pe sprijinul UE”

Șefa Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a promis o nouă finanțare pentru Republica Moldova pentru a susține economia țării și pentru a face față crizei energetice. Anunțul a fost făcut de președinta CE, anunțând în urma unei întrevederi cu prim-ministra Natalia Gavrilița.

„R. Moldova poate conta în continuare pe sprijinul UE, i-am spus acest lucru premierului Natalia Gavrilița.

Am propus o nouă finanțare în valoare de 145 de milioane de euro chiar săptămâna trecută și continuăm să sprijinim economia și securitatea energetică.

Pe măsură ce R. Moldova avansează pe calea reformelor UE, lucrăm pentru apropierea de piața noastră unică”, a scris Ursula von der Leyen pe pagina sa de Twitter.

