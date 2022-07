VIDEO/ Șeful direcției Sănătate se vaită pe salariul său „mic” de 14 mii de lei: „Mi se pare acest lucru incorect”

Șeful Direcției Direcției generale asistență medicală și socială, Boris Gîlcă, s-a plâns în cadrul ședinței de astăzi, 19 iulie, a Consiliului Municipal pe salariul său „mic”, care potrivit lui, este de 14 mii lei lunar, potrivit Agora.

Gîlcă și-a comparat salariul său cu cea a unui director de spital din Chișinău, care din spusele acestuia, variază între 25 și 40 de mii de lei. Aducând aceste cifre, șeful de la sănătate a declarat că este neîndreptățit.

„Eu am un salariu de 14 mii de lei ca director care gestionează și social și medical, pe când, un director de spital, și nu am nimic împotriva acestuia, are un salariu de la 25 de mii, la 40 de mii de lei. Mi se pare acest lucru incorect”, a declarat Gîlcă.

Vă amintim că salariul mediu pentru anul 2022, în Republica Moldova este de 9 900 de lei.