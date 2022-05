VIDEO/ Separatiștii pro-ruși din Donețk refuză să meargă să lupte în Lugansk: „Nu vrem să fim carne de tun”

Militari ai republicii separatiste Donețk din estul Ucrainei au înregistrat un mesaj video în care afirmă că refuză să meargă să lupte în Lugansk, cealaltă regiune separatistă pro-rusă din Donbas, spunând că nu vor să fie „carne de tun”, transmite Hotnews.ro.

„Dragi locuitori ai Republicii Populare Donețk. Suntem militarii Regimentului 107 de infanterie, batalionul 4, companiile 3, 2 și 4 – 204 oameni. Noi refuzăm să mergem într-un măcel în RPL (Republica Populară Lugansk) – o republică complet diferită!”, își încep aceștia mesajul.

Aceștia mai spun că au fost victimele mai multor „activități ilegale”, enumerând că au fost mobilizați în mod ilegal, nu au avut parte de o examinare medicală în timpul procesului de mobilizare, au fost înșelați în mod repetat și că s-a încercat transferarea lor în secret pe teritoriul RPL.

Here’s a message from the 107th Infantry Regiment of the DPR basically telling the Russians they don’t want to go fight for the LPR pic.twitter.com/h4w9Dzsz3e

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 24, 2022