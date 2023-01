VIDEO. ȘOCANT! Evgheni Prigojin, „Bucătarul lui Putin”, filmat într-un subsol plin de cadavrele luptătorilor săi: „Contractele lor s-au încheiat”

Într-o înregistrare video sumbră publicată chiar de Anul Nou, şeful grupului rus de mercenari Wagner, și numit „Bucătarul lui Putin” Evgheni Prigojin, a fost filmat în timp ce vizita un subsol din apropierea frontului estic din Ucraina, plin de cadavrele luptătorilor săi, mulţi dintre aceștia foşti deţinuţi, care au fost ucişi în timpul luptelor acerbe pentru oraşul Bahmut, un obiectiv-cheie din Doneţk, pe care Rusia încearcă să-l cucerească încă din vară, relatează marți, 3 ianuarie, The Guardian și News.ro.

În morga improvizată, acestuia i se arată cadavre pe targă şi în saci mortuari. O grămadă de cadavre în saci poate fi văzută stivuită până la nivelul umerilor în colţul uneia dintre încăperi, iar Prigojin poate fi auzit spunând: „Contractul lor s-a terminat, vor pleca acasă săptămâna viitoare. Aceştia se pregătesc să fie trimişi. Cu toţii lucrăm în noaptea de Anul Nou. Aici zac luptătorii Wagner care au murit pe front. Acum sunt puşi în sicrie de zinc şi se vor întoarce acasă”.

Iar în timp ce mai multe cadavre sunt încărcate într-un camion, Prigojin poate fi auzit făcând urări de Anul Nou. Prigojin îi strigă pe oamenii care îngrămădesc cadavrele şi le spune: „La mulţi ani, oameni buni!”.

„The contract is over. Happy New Year, guys!”this is how Prigozhin sends his liquidated „Wagnerians” home in black bags

