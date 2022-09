VIDEO/ Soloviov „foc și pară” după ce Borrell a numit Rusia o țară „fascistă”. „Cum îndrăznești tu să îți deschizi gura mizerabilă”

Un nou acces de furie al propagandistului favorit al lui Putin, Vladimir Soloviov, pare să îi fi lăsat consternați inclusiv pe invitații din studio.

Ținta furiei lui Soloviov a fost Josep Borrell, șeful diplomației europene, după ce acesta ar fi numit Rusia o țară „fascistă”. Ulterior, purtătorul de cuvânt al oficialului european a afirmat că afirmațiile acestuia au fost traduse greșit.

„Uitați-vă la acest admirator al lui [Francisco] Franco! La acel succesor al Diviziei Albastre care a luptat împotriva Uniunii Sovietice și care a luat parte la asediul asupra Leningradului! Uitați-vă la fața aia umflată, respingătoare!”, exclamă propagandistul.

The latest target of Vladimir Solovyov’s ire is EU foreign policy chief Josep Borrell

The Kremlin alleges that he called Russia „fascist”, but his spokesman said there had been a translation error pic.twitter.com/vqXHX9wnWA

— Francis Scarr (@francis_scarr) September 6, 2022