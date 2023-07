VIDEO. Soloviov și propagandiștii săi au dezbătut la TV ce să distrugă și ce să păstreze din Odesa, în timp ce 25 de monumente arhitecturale au fost distruse într-o singură noapte

Propagandistul favorit al lui Putin, Vladimir Soloviov și invitații săi au dezbătut în acest weekend la TV dacă să cruțe de bombardamente vreo clădire din orașul portuar Odesa sau nu, scrie Hotnews.

De asemennea, acesta mai spune că Rusia ar trebui să distrugă Kievul, apoi Liov, după atacurile ucrainene asupra podului din Crimeea.

„Haideți să distrugem cel puțin de unde vin rachetele”, a declarat unul dintre invitați.

„Și să facem Odesa capitală?”, a spus un alt invitat, după care răspunde primul: „Pe care o vom conserva, da”.

Soloviov intervine apoi și spune: Nu, nu vom conserva Odesa, scuze. Vom reconstrui mai târziu și ca fi mult mai ușor. Măcat zona portuară. Știu că Teatrul Național de Operă din Odesa ar trebui conservat”.

Two noname alcoholics and a propagandist discussing on live Russian TV whether to preserve Odesa or not. Decided on only keeping the Opera house and destroying everything else. pic.twitter.com/P6Hj6g4iKJ

— Dmitri (@wartranslated) July 23, 2023