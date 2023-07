VIDEO. Podul lui Putin, ATACAT: „Situație de urgență” după ce s-au auzit două explozii. Rușii dau vina pe „regimul terorist” de la Kiev

Circulația a fost oprită pe podul Crimeea din cauza unei situații „de urgență”, au declarat luni, 17 iulie, oficialii instalați de Rusia, în timp ce presa ucraineană a relatat că au fost explozii pe pod, transmite Reuters. Serghei Aksionov, guvernatorul instalat de Rusia, a declarat că situația de urgență a avut loc la pilonul 145 al podului care leagă peninsula Crimeea de regiunea rusă Krasnodar. El nu a oferit alte detalii. Două persoane au murit și o fetiță a fost rănită, susține oficialii ruși. Podul Kerci este o rută-cheie pentru aprovizionarea trupelor rusești din Ucraina.

09:05. Circulația feroviară între Crimeea și Rusia a fost reluată după incidentul de pe podul din Crimeea, a anunțat agenția de presă TASS, transmite Reuters. Un tren a părăsit orașul Kerci din Crimeea și se îndreaptă spre Moscova.

09:00. Șeful instalat de Rusia în parlamentul din Crimeea a declarat luni că Ucraina se află în spatele incidentului de pe podul din Crimeea, a relatat agenția de presă de stat RIA, informează Reuters.

El spus că podul a fost atacat de „regimul terorist” al Ucrainei și că partea feroviară a podului nu a fost avariată.

08:38. Pe rețelele de socializare circulă imagini de la locul incidentului provenite din surse rusești, dar acestea nu au fost verificate.

08:27. Incidentul de la podul Kerci ar putea fi o provocare a Moscovei, a declarat luni purtătorul de cuvânt al comandamentului militar de sud al Ucrainei, Natalia Humeniuk, transmite Reuters.

„Crearea unor astfel de provocări, pe care autoritățile de ocupație din Crimeea le raportează imediat foarte tare, este o modalitate tipică de rezolvare a problemelor de către autoritățile din Crimeea și țara agresoare”, a declarat Humeniuk pentru postul național de televiziune Rada.

08:14. George Barros, analist la Institutul pentru Studiul Războiului, spune că dacă podul ar fi grav avariat, ar avea un impact semnificativ asupra liniilor de aprovizionare rusești.

„Rusia va avea doar o singură linie de aprovizionare terestră – autostrada de coastă pe Marea Azov – pentru a-și susține (sau evacua) zecile de mii de soldați din Herson și Crimeea ocupate, dacă Ucraina reușește să degradeze sau să distrugă podul”, a spus Barros.

The Kerch Strait Bridge is a logistically significant object.

Russia will only have 1 ground supply line – the costal highway on the Sea of Azov – to sustain (or evacuate) its tens of thousands of troops in occupied Kherson & Crimea if UKR manages to degrade/destroy the bridge. pic.twitter.com/f2Uaj6XE5u

— George Barros (@georgewbarros) July 17, 2023