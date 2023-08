VIDEO. Turela unui blindat rusesc a zburat atât de sus încât era să doboare drona ucraineană care l-a filmat explodând

O nouă înregistrare video distribuită de militarii ucraineni arată cum turela unui blindat rusesc a fost propulsată atât de sus în aer de explozia vehiculului de luptă încât a periclitat drona de supraveghere cu care ucrainenii au filmat lovitura, scrie Hotnews.

Potrivit informațiilor care circulă pe rețelele de socializare, imaginile au fost surprinse în timpul luptelor din jurul orașului Bahmut din estul Ucrainei. Înregistrarea spectaculoasă arată cum operatorii ucraineni ridică la un moment dat (secunda 00:08) drona cu care filmau lovitura și care a fost probabil folosită pentru coordonarea acesteia.

Turret-toss of a Russian BMD-4m somewhere near Bakhmut. Even rather never Russian vehicles are prone to this disastrous weakness.

