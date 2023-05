VIDEO. Ucrainenii acuză rușii că au lansat bombe cu fosfor asupra Bahmut. Imagini cu orașul acoperit de muniţie incendiară

Ocupanții ruși bombardează orașul Bahmut din estul Ucrainei cu muniţii incendiare cu fosfor, transmit vineră seară agențiile de presă ucrainene, scrie Hotnews.ro.

„Bahmut. Muniții cu fosfor. Nenorociți mizerabili. Aceeași situație a fost și la Mariupol. Când nu mai pot face nimic, trag cu muniții cu fosfor”, a scris pe Telegram Petro Andriușcenko, un consilier al primarului din Mariupol, el publicând și un video cu imagini din Bahmut.

Mai multe înregistrări video cu orașul Bahmut atacat cu muniție incendiară – despre care nu se menționează când au fost realizate – au fost difuzate vineri seară de Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale armatei ucrainene, pe Telegram.

În același timp, serviciul de presă al Forțelor ucrainene pentru Operațiuni Speciale a transmis că unitățile lor continuă să apere orașul:

„Inamicul a folosit fosfor şi muniţie incendiară în Bahmut, încercând să şteargă oraşul de pe faţa pământului. Cu toate acestea, soldaţii din forţele speciale ucrainene şi din alte unităţi ale forţelor de apărare continuă să apere cu curaj oraşul. Şi în aceste condiţii, continuăm să distrugem inamicul”.

Anterior, Forțele Armate ale Ucrainei au raportat că au respins în cursul zilei de vineri peste 30 de atacuri rusești în trei direcții, scrie agenția Ukrinform.

The press service of the Special Operations Forces of Ukraine (SOFU): “The enemy used phosphorus and incendiary munitions in Bakhmut, trying to wipe the city off the face of the earth. However, the soldiers of the SOFU and other units of the Defense Forces continue to defend the… pic.twitter.com/2IYlZbUTvH

— NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2023