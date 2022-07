VIDEO/ Ucrainenii au filmat efectele contra-bombardamentelor rusești asupra uneia din primele arme pe care le-au primit din Occident

Forțele armate ucrainene au filmat efectele contra-bombardamentelor rusești asupra unei poziții pe care au folosit-o să tragă asupra ocupanților ruși cu obuziere M777 primite din Occident.

Ukraine Weapons Tracker notează că tunul cu un calibru de 155 de milimetri nu este complet distrus dar că acesta a fost puternic avariat, fiind scos din uz pentru o perioadă de timp, transmite Hotnews.

#Ukraine: Ukrainian troops filming the results of Russian counter-battery fire on their M777(A2) 155mm howitzer.

The howitzer is not completely destroyed, but some not insignificant fire damage can be seen, which will put it out of operation for at least for a while. pic.twitter.com/jFgP4onqMN

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 17, 2022