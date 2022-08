VIDEO/ Ucrainenii publică imagini cu muniție românească. Ministrul Economiei: Nu avem informații că acea muniție a fost livrată din România

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu militari ucraineni care folosesc muniție de artilerie produsă în România. Din imagini ar fi vorba despre obuze de calibrul 122 mm, produse de compania națională Romarm în 2022 și folosite pentru obuzierele autopropulsate 2S1 Gvozdika, aflate în prezent în dotarea armatei ucrainene.

ACTUALIZARE 14:48 Ministrul Economiei, Florin Marian Spătaru, a declarat că au fost demarate „niște verificări” și că, în acest moment nu există informații că respectiva muniție ar fi fost livrată din România.

„E o imagine apărută pe net. Am demarat niște verificări și sub nicio formă nu avem informații că acea munitie ar fi fost livrată din România. Acel simbol nu are legătură cu România”, a declarat ministrul Economiei.

Imaginile, publicate pe contul de Twitter Ukraine Weapons Tracker, care s-a specializat de la începutul invaziei ruse în Ucraina în agregarea tuturor clipurilor și fotografiilor publicate pe internet referitoare la acest conflict, prezintă interiorul unui astfel de obuzier, în care se observă și un proiectil de artilerie „în variantă puternic explozivă și cu fragmentare” românesc.

