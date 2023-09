VIDEO. Ucrainenii răspund cu aceeași monedă! Cinci localități și un spital din Rusia au rămas fără energie electrică

O dronă ucraineană a eliberat vineri explozibili deasupra unei staţii electrice dintr-un sat rus situat în apropierea frontierei cu Ucraina, generând întreruperea alimentării cu energie electrică a unui spital, a anunţat guvernatorul regiunii Kursk, informează Agerpres.

La Belaia, la mai puţin de 25 de kilometri de frontieră, ”o dronă ucraineană a largat două încărcături explozive asupra unui post electric”, a declarat Roman Starovoit pe canalul său de Telegram.

”Unul dintre transformatoare a luat foc. Cinci localităţi şi un spital au rămas fără electricitate. Echipele de pompieri s-au deplasat la faţa locului”, a precizat Starovoit, adăugând că alimentarea cu energie electrică ”va fi restabilită imediat ce va fi posibil să se facă acest lucru în deplină siguranţă”.

Înainte de aceasta, Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse a anunţat pe Telegram că a distrus două drone ucrainene deasupra regiunii vecine Belgorod. Ministerul a precizat că o primă încărcătură explozivă a fost distrusă joi, în jurul orei 17:00 (14:00 GMT), cu aproximativ patru ore înainte ca o a doua dronă să fie doborâtă.

”Drona ucraineană a fost distrusă deasupra regiunii Belgorod de sistemele de apărare antiaeriană în funcţiune”, a precizat ministerul.

Regiunile Belgorod şi Kursk se învecinează la est cu Ucraina.

De când Ucraina şi-a lansat contraofensiva, la începutul lunii iunie, Rusia a fost vizată de atacuri cu drone care, sporadic, au avariat clădiri, inclusiv la Moscova.

Autorităţile ruse au minimizat importanţa acestor atacuri.

In the #Kursk region, a drone dropped two explosive devices on a substation. The #Russian Ministry of Defense stated that air defense allegedly destroyed 11 drones at night – one over the territory of the #Kaluga region and 10 over the Kursk region. pic.twitter.com/dkgxU66877

— NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2023