VIDEO. UE ameninţă Kosovo cu ”consecinţe politice” din cauza tensiunilor din nordul ţării. O suspendare a susţinerii financiare, în discuţie, anunţă diplomaţia europeană

Uniunea Europeană (UE) ameninţă autorităţile din Kosovo cu ”consecinţe politice”, în cazul în care nu iau decizii care să potolească tensiuni în comunitatea etnicilor sârbi din nordul Kosovo, relatează News.ro.

„Aşteptăm de la premierul kosovar Albin Kurti să ia măsuri în vederea unei dezescaladări. În caz contrar, vor exista consecinţe politice, o suspendare a vizitelor şi contactelor la nivel înalt şi măsuri temporare şi reversibile”, a ameninţat miercuri un purtător de cuvânt al Înaltului Reprezentant UE pentru Politică Externă şi de Securitate Josep Borrell.

”Nu este vorba despre sancţiuni, ci despre măsuri restrictive”, a subliniat el.

Purtătorul de cuvânt al diplomaţiei europene a recunoscut însă că o suspendare a susţinerii financiare a UE este în discuţie.

”O serie de măsuri au fost propuse statelor membre (UE) şi sunt discutate”, a anunţkat el fără să facă alte precizări.

O reuniune a miniştrilor de Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene (UE) este programată la 26 iunie, la Luxemburg.

While EU’s @JosepBorrellF threatens to sanction Kosovo for its pursuit to establish the rule of law in the north of the country, Kosovo’s President @VjosaOsmaniPRKS delivers a truly powerful speech in support of democracy, European values & Ukraine.

This woman is an inspiration. pic.twitter.com/iLlHkxk4Hm

— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) June 14, 2023