VIDEO. Un bărbat din Mariupol, despre protestul din Capitală: „Rusia nu o să ofere gaz gratis. Ce vă poate aduce este războiul”

Mihail din Mariupol a ajuns refugiat în Republica Moldova. În preajma protestului de lângă Procuratură, bărbatul l-a întâlnit pe regizorul Andrei Captarenco și i-a povestit că în 2014, în Ucraina totul „începea la fel”, transmite Realitatea.md.

„El a simțit că este obligat sa ne vorbească nouă, moldovenilor, ca să înțelegem la ce aduc aceste acțiuni dirijate de politrucii lui Putin”, scrie Captarenco în dreptul secvenței video.

De asemenea, el povestește că este vorbitor de limba rusă și că acum în orașul lui sunt circa 100.000 de morți, însă numărul real al celor decedați poate fi mult mai mare. Din spusele cetățeanului ucrainean, unul dintre vecinii săi, care a protestat la evenimente similare celor din Chișinău, cu zece ani mai mic ca el, a fost împușcat de soldații ruși care au ocupat Mariupolul.

„Nu sunt moldovean. Sunt din Ucraina, orașul Mariupol. Ce se întâmplă la voi, la noi se petrecea în 2014. Și vecinul meu, mai mic cu 10 ani, protesta așa. Când bombardau orașul, când în orașul nostru se trăgea, soldații ruși l-au împușcat pe vecinul meu în frunte. La noi au murit până la 100.000, preliminar (…). Pe data de 25 orașul era deja în blocadă. Urmau bombardamente. Sub ele se aflau mama mea, fiica mea. Am avut noroc, familia mea a supraviețuit. Alții au rămas sub clădiri cu nouă etaje. Acum sunt distruse și construite altele în loc. Urmează să aveți o iarnă grea din cauza gazului. Dar asta nu înseamnă să dormiți afară, ori sub rachete. Rusia nu o vă ofere gaz gratis. Ce vă poate aduce este războiul. Poate actualul președinte este incomod. Poate unii nu au unde trăi, nu au cum plăti, dar dacă îl schimbă acel care e cu ăștia, va fi și mai rău. Nu dă Doamne” spune Mihail.

Ucraineanul se declară încrezută că trupele țării sale vor învinge rușii. „Doresc pace poporului vostru. Nu vă lăsați manipulați. Banii nu vor spăla sângele și moartea”, punctează el, cu referire la manifestații.

