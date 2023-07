VIDEO. Un bloc de locuințe din Lvov – atacat cu rachete rusești: Cel puțin 4 oameni au murit și 9 au fost răniți 

Un atac cu rachete rusești a ucis cel puțin patru persoane în orașul Liov din vestul Ucrainei, iar salvatorii caută printre dărâmăturile unei clădiri de apartamente supraviețuitori și victime, a declarat primarul local, potrivit Reuters și Hotnews.

UPDATE 09:18 Maksym Kozytskyi, guvernatorul din Liov a făcut noi declarații despre lovitura rusească: „Inamicul a atacat regiunea noastră dinspre Marea Neagră cu rachete Kalibr. Comandamentul aerian ”vest” al forțelor aeriene ale forțelor armate ale Ucrainei a distrus șapte rachete deasupra regiunii Liov. A fost confirmată moartea a patru persoane. Toate se aflau în locuințe în momentul loviturilor. Condoleanțe rudelor. 34 de persoane au fost rănite. Aproximativ 30 de case și peste 50 de mașini au fost avariate”.

„Patru persoane au fost ucise”, a declarat primarul Andriy Sadovy într-o postare pe canalul său Telegram. El a spus că strada va rămâne închisă până când lucrătorii de urgență vor curăța molozul și vor scoate toți morții” și că zeci de apartamente și 50 de mașini au fost avariate.

Nouă persoane au fost rănite, iar salvatorii continuă să acționeze la fața locului, a precizat Ministerul de Interne într-un comunicat. Lovitura cu rachete a distrus ultimele două etaje din două secțiuni ale unei clădiri, a precizat sursa citată.

What did russian Kalibr missile to the residential house in Lviv. pic.twitter.com/CWtBM5lSzR

Mesajele autorităților au venit după alerte aeriene generalizate în Ucraina și după ce au fost raportate rachete de croazieră care au intrat în spațiul aerian ucrainean. Primarul local Andriy Sadovy a raportat o serie de explozii în oraș.

Guvernatorul regional Maksym Kozytskyi a postat o înregistrare video de 13 secunde care arată o clădire de apartamente cu patru etaje cu părți din etajele superioare lipsă sau în dărâmături.

Russian missile hit an apartment building in Lviv. There was a fire, which was quickly extinguished. There are victims. Firefighters, medics, and rescue specialists are working at the scene. pic.twitter.com/yFzM1GpU7Z

