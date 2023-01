Un club din Belgrad, plin cu petrecăreți, s-a scufundat chiar în noaptea de Revelion VIDEO

Surpriză extrem de neplăcută chiar în noaptea de Revelion. Un club în care petreceau zeci de oameni a început să se scufunde la doar 10 minute după miezul nopții. Imaginile au fost postate pe rețelele sociale.

„Mi-a fost frică pentru viața mea. Așa trebuie să se fi simțit și pe Titanic” a povestit pentru Switzerland Times, o tursită din Zurich care petrecea Revelionul în Serbia.

Imediat după miezul nopții, clubul de noapte Freestyler din capitala sârbă a Belgradului a început să se scufunde în râul Sava, notează Switzerland Times.

„Panica a izbucnit imediat, din fericire nimeni nu a fost rănit grav”, a povestit o tânără care se afla în club cu prietenii ei.

La momentul incidentului, la aproximativ zece minute după miezul nopții, clubul era plin.

When they take “potopicu ovaj splav” to serious#Belgrade #freestyler Neujahrsparty pic.twitter.com/oRmBUGrvsk

— Queen Mina 🤍💙❤️ (@QueenMinaMina) January 1, 2023