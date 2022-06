VIDEO/ Un miliardar britanic îi ia apărarea lui Putin: „Aș încasa un glonț pentru el”

Bernie Ecclestone, fostul șef al Formulei 1, a declarat joi, că președintele Rusiei, Vladimir Putin este o „persoană de primă clasă” care a făcut „greșeli”, în timp ce l-a criticat pe liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski pentru că „nu a ascultat” de Kremlin și este vinovat pentru războiul din Ucraina, transmit Sky News și The Guardian.

Joi, miliardarul britanic Bernie Ecclestone, în vârstă de 91 de ani, l-a descris dimineața pe Putin, în cadrul unei emisiuni de la televiziunea britanică ITV, ca fiind un om „sensibil” și „o persoană de primă clasă”, care „crede că face ceea ce trebuie pentru Rusia”.

Fiind întrebat la emisiunea Good Morning Britain de la ITV dacă îl mai consideră pe Vladimir Putin un prieten, miliardarul în vârstă de 91 de ani a spus că ar încasa un glonț pentru el.

„Tot aș lua un glonț pentru el. Aș prefera să nu doară, dar aș face-o pentru că este o persoană de primă clasă. Ceea ce face este ceva despre care el crede că este pentru binele Rusiei. Din păcate, este ca alți oameni de afaceri, așa ca mine, care fac greșeli din când în când și pe care trebuie să le repare ulterior”, a spus Bernie Ecclestone.

Bernie Ecclestone thinks ‘it’s wrong to stop Russian athletes, including drivers, taking part in their sport’.

The former Formula One CEO says ‘if Ukraine had wanted to get out of [the war] properly, they could have done.’ pic.twitter.com/mWZTrbg5pT

— Good Morning Britain (@GMB) June 30, 2022