VIDEO. Un şofer a izbit un camion de gardul de securitate de la Casa Albă. În vehicul a fost găsit un steag nazist

Un individ a închiriat un camion şi l-a izbit, luni seară, probabil intenţionat, de barierele de securitate din Piaţa Lafayette din apropierea Casei Albe. Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar Secret Service anunţă că l-a arestat pe bărbat şi nu mai există niciun pericol.

Un martor a declarat pentru Reuters că anchetatorii au găsit un steag cu svastică nazistă care se pare că provenea din interiorul camionului.

”Ancheta preliminară arată că şoferul ar fi lovit intenţionat barierele de securitate din Piaţa Lafayette”, a declarat pe Twitter Anthony Guglielmi, şeful departamentului de comunicare al Secret Service.

Un tweet anterior al lui Guglielmi preciza că nimeni de la Casa Albă sau de la Secret Service nu a fost rănit. Nu este clar unde exact se afla preşedintele Joe Biden în acel moment. El se întâlnise ceva mai devreme cu preşedintele Camerei Reprezentanţilor a SUA, Kevin McCarthy, la Casa Albă.

Hotelul Hay Adams din apropiere a fost evacuat la cererea Secret Service, a relatat Washington Post, citând un oficial al hotelului, în timp ce Secret Service a precizat că unele drumuri şi alei pietonale din jurul parcului au fost închise.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din Washington a declarat că un apel a fost primit la ora locală 21:40 (04.40, ora României) pentru ceea ce a fost descris ca fiind un caz de pachet suspect.

În scurt timp a avut loc un răspuns major al forţelor de ordine şi al siguranţei publice, iar ulterior anchetatorii au stabilit că în camion nu era aproape nimic şi era inofenisiv.

Televiziunea WUSA a prezentat o înregistrare video cu un camion U-Haul oprit lângă un rând de stâlpi de oţel, iar agenţi de poliţie în uniformă şi un câine se apropiau de vehicul. Un robot controlat de la distanţă a deschis uşa din spate a camionului, dezvăluind un cărucior, dar nicio altă încărcătură evidentă.

Chris Zaboji, un martor al accidentului, a postat pe reţelele sociale o scurtă înregistrare video în care se vede cum camionul intră în barajul de securitate. După ce s-a izbit o dată, şoferul a lovit barierele şi a doua oară, a spus el. Reuters precizează că a verificat înregistrarea video.

Zaboji, în vârstă de 25 de ani, un pilot de avion care locuieşte în Washington, a declarat că tocmai terminase de făcut jogging pe National Mall şi se îndrepta spre casă când a auzit o izbitură puternică. “M-am uitat înapoi şi am văzut că duba U-Haul intrase în baricadă. M-am dat înapoi în spatele unui tip cu un cărucior de golf şi am filmat cu telefonul. După ce am văzut că a intrat din nou în plin, nu am vrut să mă apropii de camionetă şi am plecat”, a povestit Zaboji.

#UPDATE: The secret service has just pulled what appears to be a swastika flag from the cab of a U Haul truck that rammed the fence at Lafayette Square in front of the White House. pic.twitter.com/e1BMCgDJLo

— The Observer (@observer4502) May 23, 2023