VIDEO/ Vals pe ruine. Absolvenții din Harkov au dansat pe fundalul școlii distruse

10 absolvenți din Harkov au dansat un vals pe ruinele școlii lor natale Nr.134. Toți școlarii din oraș au venit la clădirea ruinată pentru absolvire, scrie agenția ucraineană de știri Unian, care citează un site local.

Pe 27 februarie, invadatorii ruși au luat cu asalt clădirea școlii Nr. 134 din Harkov. A existat o bătălie, iar apărătorii ucraineni au neutralizat un pluton (aproximativ 30) de militari ruși refugiați în clădire.

Zilele trecute, o treime dintre elevii unei clase au dansat un vals pe ruinele școlii.

„Este oribil pentru mine, mai ales când am văzut școala distrusă. Casa mea este la 500 de metri de școală. Am auzit focuri de armă și am mers la etajul doi al casei mele cu tatăl meu. Mi-a fost frică. Un fragment a zburat deasupra casei mele și a lovit casa vecinilor. Și astăzi termin și sunt fericit, termin școala” a menționat Gleb Opashnian.

Apariție specială la spectacol

Luptătorii batalionului de voluntari Kraken care au luat parte la acea luptă au sosit pentru absolvire. Au și relaltat câteva momente ale confruntării.

„Școala voastră a avut ultimul avanpost, ocupanții ruși s-au stabilit aici și au încercat să distrugă Harkivul, dar noi, împreună cu alte unități, am respins acum armata rusă la 20 km de oraș. Vom reconstrui Harkiv, cu siguranță vom câștiga, și avem convingerea că va fi pace și o viață nouă după război”, a spus Konstantin Nemichev, un luptător în unitate.

Sursa: Libertatea.ro