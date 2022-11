VIDEO. Zeci de rusoaice s-au dus la granița cu Ucraina să-și ia bărbații acasă: „Mergem noi pe front să-i salvam, dacă armata nu face nimic”

Peste 20 de neveste ale rușilor mobilizați din regiunile Voronej, Kursk și Belgorod au venit în noaptea de 9 noiembrie la o unitate militară din orașul de frontieră Valuiki, Belgorod, și au cerut să își ia înapoi soții, care au fost atacați la Makiivka. „Sunt gata să îi rup în bucăți. Trebuie să facă ceva, trebuie să ia o decizie, trebuie să ii scoată de acolo. Vrem să fie scoși, deoarece au mulți răniți”, a declarat una dintre femei.

Una dintre femei a declarat pentru Verstka ca barbatii au fost atacati cu focuri de artilerie in apropiere de Makiivka si ca aproximativ 159 de supravietuitori din patru brigazi incearca acum sa se intoarca la rudele lor si ii cara pe raniti in spate. Toti barbatii fac parte din unitatea „inexistenta” 11097, spun rudele lor.

O inregistrare video din fata unitatii din Valuyki au fost postate de canalul Telegram „Mobilizatsiya” („Mobilizare”). In videoclip, rudele barbatilor cer ca recrutii sa fie adusi in Rusia cu masina, iar daca militarii din Valuyki nu ii ajuta, ele sunt gata sa mearga pe linia frontului pentru a-i salva pe soldati.



„Sunt gata sa ii rup in bucati. Trebuie sa faca ceva, trebuie sa ia o decizie, trebuie sa ii scoata de acolo. Vrem sa fie scosi, deoarece au multi raniti”, a declarat una dintre femei pentru Verstka, citat de Insider.

Russie : Les épouses des mobilisés exigent que leurs maris soient renvoyés de la ligne de front de la région de Lougansk. Elles sont arrivées à Valuiki & ont obtenu du commandement la promesse d’amener leurs maris ici, mais pour le 3e jour, selon les femmes, rien ne s’est passé. pic.twitter.com/LXe0oiA1ci — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) November 9, 2022

Nimeni din unitate nu a iesit insa la sotiile recrutilor care au stat toata noaptea in fata unitatii Valuyki.



„Buna ziua, suntem tot aceiasi – rude ale mobilizatilor din Voronej. Li s-a promis ca ii vor aduce la Valuiki, dar in cele din urma am fost inselati ca de obicei”, spune Svetlana Gorbatenko, sotia unuia dintre soldati, intr-o inregistrare video.

Svetlana insasi este insarcinata, dar planuieste sa calatoreasca impreuna cu celelalte sotii, la Starobelsk pentru a-si intalni sotul. „Ne vom deplasa acolo incet, astazi avem vreme foarte proasta, suntem deja toti inghetati, ceata, dar ne vom misca, nu vom renunta”, spune Svetlana.

🇷🇺 Выехавшие к линии фронта родственники могилизованных сообщают, что из 200 солдат осталось „чуть больше 30”. pic.twitter.com/ccsods5LxK — АSLAN (@antiputler_news) November 10, 2022

Soldatii fac parte din unitatea „inexistenta” 11097. Cererile sotiilor vin dupa ce unitatea, care a fost trimisa in regiunea Luhansk la 1 noiembrie, a fost tinta bombardamentelor ucrainene si abandonata de comandantii lor. Din cei 570 de soldati mobilizati ai unitatii, doar 130 au supravietuit atacului, a declarat pentru The Guardian rezervistul rus Aleksei Agafonov.

„Am vazut oameni sfartecati in fata mea, cea mai mare parte a unitatii noastre a disparut, a fost distrusa. A fost un iad”, a spus el. „Si multi dintre cei care au supravietuit isi pierd mintile dupa ceea ce s-a intamplat. Nimeni nu mai vrea sa se intoarca”.

Un al doilea soldat, care a ramas anonim, a confirmat relatarea lui Agafonov despre incident, adaugand ca au primit doar „doua saptamani de pregatire”.

In prezent, nu este clar cati soldati rusi au murit in razboi. Ultima data cand Moscova si-a actualizat numarul victimelor a fost la sfarsitul lunii septembrie, cand ministrul Apararii, Serghei Soigu, a declarat ca 5.937 de soldati rusi au fost ucisi de la inceputul invaziei, in februarie.



