VIDEO. Zelenski: „Rachetele teroriştilor au luat viaţa a două persoane, tineri. Condoleanţele mele familiilor!”. Pentru fiecare astfel de atac, invadatorii ruşi vor primi răspunsul nostru

Preşedintele Volodimir Zelenski, a declarat, luni seară, în discursul adresat naţiunii, că noaptea trecută ucrainenii au reuşit să doboare 15 rachete ruseşti. De asemenea, el a afirmat că pentru fiecare atac, invadatorii ruşi vor primi răspunsul.

„Am început această zi de luni şi noua săptămână cu o întâlnire de o oră cu toate nivelurile guvernamentale şi de apărare. Şeful guvernului, miniştrii, Biroul. Comandantul-şef, şefii Direcţiei Principale de Informaţii şi ai Serviciului de Informaţii Externe, şeful Serviciului de Securitate şi secretarul NSDC au prezentat rapoarte. Prima chestiune este consecinţele loviturilor ruseşti, inclusiv ale atacurilor cu rachete. Numai noaptea trecută, de la miezul nopţii până la şapte dimineaţa, am reuşit să doborâm 15 rachete ruseşti. Dar, din păcate, nu pe toate. Nu pe toate încă. Lucrăm cu partenerii noştri cât mai activ posibil pentru a face ca protecţia cerului nostru să fie şi mai fiabilă. La întâlnirea de dimineaţă, am discutat despre acţiunile probabile ale inamicului în viitorul apropiat şi am coordonat paşii noştri defensivi. Separat, am discutat problema armelor şi muniţiilor pentru luptătorii noştri. De asemenea, situaţia de pe teritoriul încă ocupat şi contracararea Rusiei. Nicio şansă pentru ocupant pe teritoriul nostru! Doar distrugere pentru inamic”, a declarat liderul de la Kiev.

Volodimir Zelenski a spus că un băiat de 14 ani a murit în urma unui atac cu bombă asupra unei şcoli. „Regiunea Cernihiv, satul Lyzunivka, în nordul regiunii, aproape de frontiera de stat. Acolo, o bombă aeriană rusă a distrus o altă şcoală ucraineană… Din păcate, această lovitură a luat viaţa unui adolescent – un băiat născut în 2009… în vârstă de 14 ani! El se afla chiar lângă şcoală. Condoleanţe familiei şi prietenilor! Pavlohrad, regiunea Dnipropetrovsk. Rachetele teroriştilor au luat viaţa a două persoane, tineri… Condoleanţele mele familiilor! Alte 40 de persoane – femei, copii şi bărbaţi – au primit ajutor medical în urma rănilor şi traumelor suferite. Pentru fiecare astfel de atac, invadatorii ruşi vor primi răspunsul nostru. Şi le mulţumesc tuturor luptătorilor noştri care asigură acest lucru în fiecare zi şi în fiecare noapte. Ei ne apără poziţiile, resping atacurile ruseşti, îşi ajută fraţii de arme care se află în apropiere, pe poziţii, şi distrug ocupantul la maximum. Cu cât mai mulţi ucraineni se sprijină reciproc, cu atât mai repede va fi distrus răul rusesc. Le sunt recunoscător tuturor partenerilor noştri care văd în acest fel sarcina comună a Ucrainei şi a lumii: înfrângerea evidentă a statului terorist şi o pace dreaptă pentru Ucraina şi întreaga Europă”, a spus el.

Şeful statului ucrainean a menţionat că a discutat, luni, cu premierul Canadei, Justin Trudeau, şi cu cel al Noii Zeelande, Chris Hipkins. „Astăzi, am avut mai multe întâlniri privind activitatea noastră diplomatică din luna mai, care ne aduce mai aproape de o astfel de pace – o pace dreaptă, un astfel de rezultat al acestui război – înfrângerea ocupantului. Am avut, de asemenea, mai multe convorbiri telefonice astăzi. Am mulţumit personal Canadei şi prim-ministrului Trudeau pentru sprijinul continuu al ţării noastre. Pregătim un program de cooperare pe termen lung în domeniul apărării între Ucraina şi Canada. Acest lucru este foarte important: Canada a început deja să confişte bunurile ruseşti. Acesta este un exemplu semnificativ pentru toţi ceilalţi din lume. Am discutat despre presiunea sancţiunilor şi despre cooperarea noastră politică. Astăzi am vorbit, de asemenea, cu prim-ministrul Hipkins din Noua Zeelandă. I-am mulţumit pentru poziţia de principiu în apărarea dreptului internaţional – Noua Zeelandă se numără adesea printre liderii în ceea ce priveşte restricţiile privind sancţiunile. I-am mulţumit, de asemenea, pentru participarea Noii Zeelande la instruirea soldaţilor noştri. Am convenit să lucrăm la o mai mare consolidare a ţărilor din regiunea Pacificului pentru a proteja normele internaţionale”, a mai spus el.

